Придумать идею для рекламной кампании Интернет-магазина строительных и отделочных материалов (tgsmit.ru). Нужна свежая и нестандартная идея, которую мы затем превратим в рекламную кампанию. Это может быть идея слогана, это может быть идея сценария для видео/аудио рекламы или ...