smit_uu

Екатерина smit_uu

 
38 летРоссия/Улан-Удэ
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Новогоднее поздравление клиентам

    $45

    Конкурс на написание поздравления для клиентов (текст для новогодней открытки) от компании, занимающейся продажей строительных и отделочных материалов. Тематика поздравлений с Новым годом — 15 летие компании, основная идея и мысль — мудрость. Потому текст должен быть ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Идея для рекламной кампании Центра кровли и фасада

    $50

    Центр кровли и фасада — крупнейший в регионе оптово-розничный центр по продаже широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, а также комплектующих к ним. Придумать идею для рекламной кампании Центра кровли и фасада. Нужна свежая и нестандартная идея, ...

    Сценарий для видео
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Идея РК для Интернет-магазина

    $50

    Придумать идею для рекламной кампании Интернет-магазина строительных и отделочных материалов (tgsmit.ru). Нужна свежая и нестандартная идея, которую мы затем превратим в рекламную кампанию. Это может быть идея слогана, это может быть идея сценария для видео/аудио рекламы или ...

    Сценарий для видео
    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу разработчика (Drupal или другие CMS)

    Ищу хорошего и надежного разработчика на Друпал, либо по предложению рассматриваем другие платформы для реализации. Также требуется установка форумного движка, не критично какого. Суть работы – создание сайта под ключ, с форумом и каталогом. Сначала главное структура ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка названий для торговых точек и слогана

    $140

    Задачи: 1. разработать словесные наименования для трех форматов торговых точек (см. ТЗ "Нейминг") 2. разработать слоган для торговой сети с возможностью его адаптации к специфике точек (см. ТЗ "Нейминг") С ТЗ ознакомиться в приложении. Сроки проведения конкурса: с ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание поздравления для клиентов

    $10

    Конкурс на написание поздравления для клиентов (текст для новогодней открытки) от компании, занимающейся продажей строительных и отделочных материалов. Связать новогоднюю тему с темой обновления (ремонта), уюта и комфорта, а так же добрых партнерских-дружеских отношений (мы сотрудничаем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер на постоянной основе

    $100

    Требуется дизайнер на разработку макетов наружной рекламы, полиграфической продукции. Компания - сеть магазинов для ремонта и строительства (г. Улан-Удэ). Рарбота ежемесячная (минимум 1-2 крупные рекламные кампании - ключ-макеты 3х6, ресайзы (до 5 штук), ...

    Наружная реклама33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Edge-m
Мария 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
11 лет назад
Идея РК для Интернет-магазина
Было приятно сотрудничать. Екатерина чётко представляет и ясно излагает, чего хочет от исполнителя, но при этом оставляет простор для творчества.
Благодарю за светлые идеи )) Уже создаем аудио-ролик по вашим стихам.
Ответный отзыв
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание поздравления для клиентов
Спасибо за интересный конкурс и возможность проявить себя в честном соревновании. Аюна – справедливый и благодарный заказчик. Рекомендую всем с ней сотрудничать!
Алексей прислал на конкурс интереснейшую работу, сразу ощущается профессионализм и в прозе и в стихотворной форме. Его работу мы уже используем по прямому назначению )) Поздравляем клиентов ))
Ответный отзыв