Конкурс на написание поздравления для клиентов (текст для новогодней открытки) от компании, занимающейся продажей строительных и отделочных материалов. Тематика поздравлений с Новым годом — 15 летие компании, основная идея и мысль — мудрость. Потому текст должен быть ...
- $45Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Центр кровли и фасада — крупнейший в регионе оптово-розничный центр по продаже широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, а также комплектующих к ним. Придумать идею для рекламной кампании Центра кровли и фасада. Нужна свежая и нестандартная идея, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Придумать идею для рекламной кампании Интернет-магазина строительных и отделочных материалов (tgsmit.ru). Нужна свежая и нестандартная идея, которую мы затем превратим в рекламную кампанию. Это может быть идея слогана, это может быть идея сценария для видео/аудио рекламы или ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищу хорошего и надежного разработчика на Друпал, либо по предложению рассматриваем другие платформы для реализации. Также требуется установка форумного движка, не критично какого. Суть работы – создание сайта под ключ, с форумом и каталогом. Сначала главное структура ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $140
Задачи: 1. разработать словесные наименования для трех форматов торговых точек (см. ТЗ "Нейминг") 2. разработать слоган для торговой сети с возможностью его адаптации к специфике точек (см. ТЗ "Нейминг") С ТЗ ознакомиться в приложении. Сроки проведения конкурса: с ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Конкурс на написание поздравления для клиентов (текст для новогодней открытки) от компании, занимающейся продажей строительных и отделочных материалов. Связать новогоднюю тему с темой обновления (ремонта), уюта и комфорта, а так же добрых партнерских-дружеских отношений (мы сотрудничаем ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется дизайнер на разработку макетов наружной рекламы, полиграфической продукции. Компания - сеть магазинов для ремонта и строительства (г. Улан-Удэ). Рарбота ежемесячная (минимум 1-2 крупные рекламные кампании - ключ-макеты 3х6, ресайзы (до 5 штук), ...Наружная реклама33 заявкиЗакрыт11 лет назад