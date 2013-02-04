Ищу разработчика (Drupal или другие CMS)

Ищу хорошего и надежного разработчика на Друпал, либо по предложению рассматриваем другие платформы для реализации. Также требуется установка форумного движка, не критично какого.

Суть работы – создание сайта под ключ, с форумом и каталогом.

Сначала главное структура и функционал, потому разработка будет вестись с каким нибудь стандартным шаблоном.

Затем отдельно закажем дизайн.

(за подробностями обращайтесь в ЛС – не хочется светить планируемые нововведения)

Требования к исполнителю:

- Соблюдение сроков

- Скорость и качество ))

- Очень желательна договорная основа с безналичной оплатой

Прошу, кроме портфолио, предоставлять еще и рекомендации.

Все предложения будут собраны в базу и тщательно изучены.

В идеале – хочу найти людей к которым можно было бы обращаться за доработками в процессе развития проекта.

Реализация данной проекта планируется на февраль-март 2013. Возможна поэтапная сдача работ.

Стоимость обсуждаема.