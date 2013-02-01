Переделка сайта или сайт с нуля

Суть вопроса.Имеется сайт www.kredportal.com создавался быстро коструктором сайтов.На данный момент нужна полная переделка сайта или даже сайт с нуля но данной тематики.Задача-переделать или создать новый сайт-портал с тематикой банки и кредиты.Обязательно уникальный дизайн и удобная админка чтобы я сам мог быстро и без заморочек добавлять новости ,рекламные баннеры,менять и создавать разделы сайта .К сайту требуются -модерируемый форум с регистрацией ,доска объявлений.Также общая регистрация на сайте при этом обязательно регистрация должна быть как платной так и бесплатной.Также требуется наполнение сайта уникальным контентом ,статьями+ раскрутка .Более подробно в переписке.Важны -скорость качество-выдерживание графика выполнения работ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! при ответе указывайте точные сроки выполнения работ и свою цену!!!!!.ТЗ нету-как делать незнаю-тоесть оно на ваших плечах!!!!