Переделка сайта или сайт с нуля

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть вопроса.Имеется сайт www.kredportal.com создавался быстро коструктором сайтов.На данный момент нужна полная переделка сайта или даже сайт с нуля но данной тематики.Задача-переделать или создать новый сайт-портал с тематикой банки и кредиты.Обязательно уникальный дизайн и удобная админка чтобы я сам мог быстро и без заморочек добавлять новости ,рекламные баннеры,менять и создавать разделы сайта .К сайту требуются -модерируемый форум с регистрацией ,доска объявлений.Также общая регистрация на сайте при этом обязательно регистрация должна быть как платной так и бесплатной.Также требуется наполнение сайта уникальным контентом ,статьями+ раскрутка .Более подробно в переписке.Важны -скорость качество-выдерживание графика выполнения работ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! при ответе указывайте точные сроки выполнения работ и свою цену!!!!!.ТЗ нету-как делать незнаю-тоесть оно на ваших плечах!!!!

11 лет назад
belov-bs
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт игровой тематики (скачивание игр)

    $50

    Сайт игровой тематики (скачивание игр). Не имеет значения на каком движке, домен есть. Можно на шаблоне с небольшой доработкой. Срочности в работе нет, поэтому можно не торопиться. Подробно обсудить можно при переписке. Стоимость имеет значение, ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать одностраничный сайт

    Необходимо сделать одно страничный сайт. С формой заказа. Тематика аренда авто. Дизайн можно простой но со вкусом. Автомобиль должен быть Деу нексиа При нажатие кнопки Заказать появляется простая форма 1) Имя 2) тел. 3) желаемый срок аренды Просьба озвучить ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный сайт

    Пример сайта который нужен: http://pyxi.ru/base.php . Жду ваших предложений по цене и срокам. Смотрите функционал сайта.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка+привязка сайта каталога к MODx+наполнение

    yadi.sk/d/P_EeEwb02IkfQ Вот макеты на верстку, по сути это стандартный каталог товаров с возможностью добавления и редактирование+также понадобится наполнение каталога(около 200 товаров, но это необязательно). По сроку на разработку: 3-4 дня

    MODX
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Amiro

    Нужно создать простой сайт на бесплатном конструкторе Вебстолица + добавить некоторые элементы в соответствии с моим дизайном. также поставить мою картинку в шапку.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт с нуля

    $250

    Необходимо создать простой сайт: структура сайта макет для согласования исходники, верстка. Также необходима регистрация домена и хостинга. Обсуждение при личной встрече.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Корпоративный сайт на HTML5

    $2500

    Уважаемые специалисты! Имею желание заказать современный корпоративный сайт для предполагаемого бизнеса (бизнес начнется с сайта). Структура и пожелания прописаны. Что хочу знаю на 100%. Ищу специалиста (или команду), способного сделать верстку по стандартам HTML5, программирование и натяжку на ...

    HTML
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад