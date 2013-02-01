Сделать одностраничный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок257 просмотров
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Необходимо сделать одно страничный сайт. С формой заказа.

Тематика аренда авто. Дизайн можно простой но со вкусом. Автомобиль должен быть Деу нексиа

При нажатие кнопки Заказать появляется простая форма

1) Имя

2) тел.

3) желаемый срок аренды

Просьба озвучить стоимость и сроки.

11 лет назад
monte133
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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