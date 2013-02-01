Сделать одностраничный сайт

Нужен сайт под ключ, сделать качественно. с облоком тегов, и сменяющими картинками. И Что бы можно было его раскрутить в поисковике. пример stal-rezerv.ru, http://www.truba-msk.com/truby-bolshogo-diametra/lezhalye/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать одно страничный сайт. С формой заказа.
Тематика аренда авто. Дизайн можно простой но со вкусом. Автомобиль должен быть Деу нексиа
При нажатие кнопки Заказать появляется простая форма
1) Имя
2) тел.
3) желаемый срок аренды
Просьба озвучить стоимость и сроки.
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