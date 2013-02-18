Несложный сайт

Сайты «под ключ»Завершен21 заявка327 просмотров
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Пример сайта который нужен: http://pyxi.ru/base.php . Жду ваших предложений по цене и срокам.

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11 лет назад
v5113
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ILSITSolution
Андрей 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
65 отзывов(-2)
11 лет назад
$180
5 дней
Приятно было с работать с человеком знающим свое дело, еще не раз обращусь и буду рекомендовать !
Виктор отличный заказчик и просто человек, который знает и понимает, что именно требуется реализовать в том или ином проекте, что позволяет вести себя спокойно и уверенно. Работoй с ним очень доволен и не собираюсь останавливаться на достигнутом.
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