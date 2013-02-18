Несложный сайт

Нужен сайт под ключ, сделать качественно. с облоком тегов, и сменяющими картинками. И Что бы можно было его раскрутить в поисковике. пример stal-rezerv.ru, http://www.truba-msk.com/truby-bolshogo-diametra/lezhalye/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример сайта который нужен: http://pyxi.ru/base.php . Жду ваших предложений по цене и срокам.
Смотрите функционал сайта.
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать проект по функционалу аналогичный: www.liveexpert.ru, но по другой тематике. Интересуют разработчики с опытом разработки аналогичных проектов.Закрыт11 лет назад
yadi.sk/d/P_EeEwb02IkfQ Вот макеты на верстку, по сути это стандартный каталог товаров с возможностью добавления и редактирование+также понадобится наполнение каталога(около 200 товаров, но это необязательно). По сроку на разработку: 3-4 дняСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно создать простой сайт на бесплатном конструкторе Вебстолица + добавить некоторые элементы в соответствии с моим дизайном. также поставить мою картинку в шапку.Закрыт11 лет назад
Простой сайт на джомле, предложение цены и варианты работ. срочно но недорого. Молодые люди стартуют и нет больших средств. На энтузиазиме работаютСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо создать простой сайт: структура сайта макет для согласования исходники, верстка. Также необходима регистрация домена и хостинга. Обсуждение при личной встрече.Закрыт11 лет назад
Есть сайт http://www.novostroiki-moskvy.ru/ Нужно сделать такой же на DLE, Добавить форум, ленту новостей и всплывающее окно для обратной связи. Установить на Ucoz.Закрыт11 лет назад
- $2500
Уважаемые специалисты! Имею желание заказать современный корпоративный сайт для предполагаемого бизнеса (бизнес начнется с сайта). Структура и пожелания прописаны. Что хочу знаю на 100%. Ищу специалиста (или команду), способного сделать верстку по стандартам HTML5, программирование и натяжку на ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
интернет-магазин под ключЗакрыт11 лет назад
- $500
Цель сайта:Целью создания Сайта является обеспечение информационного присутствия компании в сети Интернет и предоставление информации о действующих проектах компании.. Основные конкуренты: Конкурент 1: http://asfn-evolution.ru/ Хорошо сделано: удобная навигация. Плохо сделано: нет юридических гарантий инвестиционных программ Общие требования к сайту: ...Закрыт11 лет назад