Создание сайта

$500
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок300 просмотров
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Цель сайта:Целью создания Сайта является обеспечение информационного присутствия компании в сети Интернет и предоставление информации о действующих проектах компании..

Основные конкуренты:

Конкурент 1: http://asfn-evolution.ru/

Хорошо сделано: удобная навигация.

Плохо сделано: нет юридических гарантий инвестиционных программ

Общие требования к сайту:

• Дизайн Сайта должен быть консервативным - использовать неброские, неяркие, пастельные цвета и тона.

• Дизайн Сайта должен быть лаконичным и в то же время выглядеть «дорого», стильно, современно.

Цветафон - белый, дполнительно: светло-голубой, золотой (благородный), чёрный

Сайт, направлен на информационное обеспечение деятельности компании с помощью средств сети Интернет, а именно:

- Предоставление пользователям полного объема информации о деятельности и услугах компании.

- Создание позитивного имиджа в сети Интернет.

- Способствование привлечению новых партнеров.

- Реклама продукции компании среди посетителей.

-Увеличение притока клиентов при одновременном снижении расходов на рекламу.

- Увеличение дохода компании.

Целевая аудитория Сайта представлена следующими группами пользователей:

• зарубежные деловые партнеры;

• российское бизнес-сообщество;

• органы власти РФ;

• средства массовой информации (СМИ);

11 лет назад
Maksens
Максим 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Homestudio
Александр 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$380
7 дней
Что тут говорить. Парень разбрасывается словами. Украл кучу времени,в итоге предоставил мне такой дизайн сайта, школьника с кривыми руками,и слегка перекошенными глазами. Такого я не ожидал...а прошло 3 дня. Так что,кому не жалко своего времени,рекомендую работать с Ефремовым Александром. Он качественно вам расскажет))
Страный тип, договорились на срок 7 дней, и через сутки просит показать результат, дико подгоняет смотрите сами работать или не работать. я не рекомендую