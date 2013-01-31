Создание сайта

Нужно создать портал дверей. Наверное на вордпресс или может другой движок. Так же дизайн. Что смог написал в ТЗ. Обязательно пишите сроки и цены за всю работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель сайта:Целью создания Сайта является обеспечение информационного присутствия компании в сети Интернет и предоставление информации о действующих проектах компании..
Основные конкуренты:
Конкурент 1: http://asfn-evolution.ru/
Хорошо сделано: удобная навигация.
Плохо сделано: нет юридических гарантий инвестиционных программ
Общие требования к сайту:
• Дизайн Сайта должен быть консервативным - использовать неброские, неяркие, пастельные цвета и тона.
• Дизайн Сайта должен быть лаконичным и в то же время выглядеть «дорого», стильно, современно.
Цветафон - белый, дполнительно: светло-голубой, золотой (благородный), чёрный
Сайт, направлен на информационное обеспечение деятельности компании с помощью средств сети Интернет, а именно:
- Предоставление пользователям полного объема информации о деятельности и услугах компании.
- Создание позитивного имиджа в сети Интернет.
- Способствование привлечению новых партнеров.
- Реклама продукции компании среди посетителей.
-Увеличение притока клиентов при одновременном снижении расходов на рекламу.
- Увеличение дохода компании.
Целевая аудитория Сайта представлена следующими группами пользователей:
• зарубежные деловые партнеры;
• российское бизнес-сообщество;
• органы власти РФ;
• средства массовой информации (СМИ);
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