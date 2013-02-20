Сделать простой сайт для интернет-радиостанции

$100
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки174 просмотра
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Подробности icq: 241505340

skype: evgenyrs

11 лет назад
Radiosound
Евгений 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$80
3 дня
Отличный исполнитель. Все во время. Оперативная и качественная работа.
Оплата постпила вовремя и в полной объеме, проект интересный, с заказчиком интересно, легко и приятно работать. Рекомендую выполнять его заказы!
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