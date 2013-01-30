Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд. Основная страница + несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать видеопортал.
Ключевые моменты:
-Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка html5 (дизайн есть)
-Создание БД (субд MySql тип innoDB) и нормализация. возможны 1,2,3 НФ
-Разработать движок на php + ООП, без фреймворков и без готовых cms (КРАЙНЕ ВАЖНО).
-Настройка сервера, установка и настройка ffmpeg.
-Разработать партнерскую программу и подключить системы оплат (смс, пластиковые карты, виртуальные деньги).
-Мультиязычность (желательно используя json)
Задачи:
-Широкая система фильтров, все видео распределяются в рубрики и подрубрики по критериям, и все рубрики и подрубрики имеют свои списки фильтров.
-Жалобы, комментарии, заявки с использованием ajax
-Вывод материалов с помощью ajax (как в контакте)
-Личные кабинеты пользователей, система ролей пользователей.
-Возможность пользователями добавлять видео - с последующей конвертацией в mp4 и flv, и выборкой данных и возможностью выбирать кадр для скриншота пользователем с помощью ffmpeg.
-Видеоплеер работающий на html5 и flash в зависимости от платформы.
-Создать подобие соц сети (добавление в друзья, обмен сообщениями, избранные материалы, и т.д.)
-Настроить e-mail уведомления.
-Сделать выбор области картинки для аватара (как в контакте)
- Помощь в первоначальном наполнении. (поиск и добавление видео)
Остальные задачи дам с ТЗ выбранным кандидатам, просьба дать оценку стоимости и сроков указанному.
Обязательные требования:
Более одного человека разработчиков.
Указание приблизительной стоимости по указанным задачам
Указание приблизительных сроков (до запуска)
Указание количество человек в команде (хотя бы приблизительно напр. "3 -5 человек")
Заявки без цены и сроков рассмотрены не будут.
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