Добрый день.

Нужно сделать видеопортал.

Ключевые моменты:

-Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка html5 (дизайн есть)

-Создание БД (субд MySql тип innoDB) и нормализация. возможны 1,2,3 НФ

-Разработать движок на php + ООП, без фреймворков и без готовых cms (КРАЙНЕ ВАЖНО).

-Настройка сервера, установка и настройка ffmpeg.

-Разработать партнерскую программу и подключить системы оплат (смс, пластиковые карты, виртуальные деньги).

-Мультиязычность (желательно используя json)

Задачи:

-Широкая система фильтров, все видео распределяются в рубрики и подрубрики по критериям, и все рубрики и подрубрики имеют свои списки фильтров.

-Жалобы, комментарии, заявки с использованием ajax

-Вывод материалов с помощью ajax (как в контакте)

-Личные кабинеты пользователей, система ролей пользователей.

-Возможность пользователями добавлять видео - с последующей конвертацией в mp4 и flv, и выборкой данных и возможностью выбирать кадр для скриншота пользователем с помощью ffmpeg.

-Видеоплеер работающий на html5 и flash в зависимости от платформы.

-Создать подобие соц сети (добавление в друзья, обмен сообщениями, избранные материалы, и т.д.)

-Настроить e-mail уведомления.

-Сделать выбор области картинки для аватара (как в контакте)

- Помощь в первоначальном наполнении. (поиск и добавление видео)

Остальные задачи дам с ТЗ выбранным кандидатам, просьба дать оценку стоимости и сроков указанному.

Обязательные требования:

Более одного человека разработчиков.

Указание приблизительной стоимости по указанным задачам

Указание приблизительных сроков (до запуска)

Указание количество человек в команде (хотя бы приблизительно напр. "3 -5 человек")

Заявки без цены и сроков рассмотрены не будут.