Нужен сайт

Доброго времени суток. Нужно натянуть дизайн на код. Дизайн есть. ТЗ: переход на прямой ссылке - красная кнопка по центру экрана "18+ да/нет" далее: главная страница. Все страницы на подложке + скроллинг Вверху навигация. Страницы: Главная, Услуги, Портфолио, Контакты Главная: Текстовая в ...
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Занимаемся производством искусственного декоративного камня. Хотим сделать сайт. Информационной составляющей мало, в основном это образцы самого камня и интерьеров. Как пример, сайт whitehills.ru. Цена?
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