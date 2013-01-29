Сайт каталог заведений

Всем привет! Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему. Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке. По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
madein.ee Интересует этот проект и больше всего раздел заведения, кто сможет сделать практически тоже самое (плюс, минус я скажу что убрать, а что добавить) как там, и напишите сумму за которую сделаете данную работу!!!
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