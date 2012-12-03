http://freelance2.tamaranga.com/ Надо сделать что-то вроде этого сайта, только 30%-40% здесь не надо, что сделано! Мне не надо магазин, ответы, блоги, статьи и + еще пару функций! Все остальное желательно сделать как на сайте! Оставляйте свои предложения и цену, ...