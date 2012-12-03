Необходимо сделать раздел категории для сайта http://build.veretennikov.me/ как на http://freelance.ua/, с возможность добавлять и убирать для админа новые категории и специализации. А для пользователей выбирать специализации.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт: http://build.veretennikov.me/ Необходимо сделать языковой модуль для данного сайта! И исправить ошибку с регистрацией (вводишь данные, нажимаешь зарегистрироваться, выдает что зарегистрироваться нельзя) Пишите кто готов взяться за данную работу и свою цену за выполнения данной работы!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://freelance2.tamaranga.com/ Надо сделать что-то вроде этого сайта, только 30%-40% здесь не надо, что сделано! Мне не надо магазин, ответы, блоги, статьи и + еще пару функций! Все остальное желательно сделать как на сайте! Оставляйте свои предложения и цену, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать (написать) языковой модуль (скрипт) для данного движка http://freelance.tamaranga.com/, только для страницы посетителя, для админ панели не надо! Пишите свои предложения и цены!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сайт под ключ по типу shopotam.ru 1) Уникальный дизайн сайта 2) Что-то надо будит убрать, что-то добавить (это все подробней) И дальше 3) Надо будит в дальнейшем его поддерживать (Об этом уже после того, как сайт будит ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
madein.ee Интересует этот проект и больше всего раздел заведения, кто сможет сделать практически тоже самое (плюс, минус я скажу что убрать, а что добавить) как там, и напишите сумму за которую сделаете данную работу!!!Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть форум в виде каталога по фирмам, необходимо его наполнять новыми фирмами либо добавлять старые, если их нет на форуме! Каталоги есть, где брать фирмы. На сайте есть образцы как добавлять. Если есть желание приступить ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо сделать не большой логотип для сайта! Название, котрое должно присутствовать на логотипе Life24, плюс сделать (придумать) знак красивый, либо просто красиво написать life24.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо сделать дизайн сайта для движка Scripto CMS. Пример как должно выглядить примерно (другое расположение модулей и блоков) в прикрепленом файле, в цветах: черный, желтый и белый! Срочно. Пишите кто готов взяться и сумму за ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать движок по типу meeplace, yelp (движок кактолг фирм). Пишите если Вы действительно способны написать такой движок, не трате мое и свое время. Да, необходимо его будит поддерживать в интернете, поэтому возможно сотрудничество на ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо человек, который сможет правильно установить шаблон на движок! Движок - InstantCMS Шаблон - Octopus Все материалы вышлю! Пишите кто сможет сделать, с пометкой сколько это будит стоить!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Изменить движок срочно! 1. Удалить багги связанные с переходом страниц (login admin, login user, my profil). Проблема с редиректом. Появляется просто белый экран. 2. Изменить языковую панель. Сделать по умолчанию сайт на русском. Переделать админку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад