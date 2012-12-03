Vemac

Евгений Vemac

 
34 годаЭстония/Таллинн
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Раздел категории для сайта

    Необходимо сделать раздел категории для сайта http://build.veretennikov.me/ как на http://freelance.ua/, с возможность добавлять и убирать для админа новые категории и специализации. А для пользователей выбирать специализации.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Языковой модуль, исправление ошибки

    Здравствуйте! Есть сайт: http://build.veretennikov.me/ Необходимо сделать языковой модуль для данного сайта! И исправить ошибку с регистрацией (вводишь данные, нажимаешь зарегистрироваться, выдает что зарегистрироваться нельзя) Пишите кто готов взяться за данную работу и свою цену за выполнения данной работы!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фриланс, биржа труда!

    http://freelance2.tamaranga.com/ Надо сделать что-то вроде этого сайта, только 30%-40% здесь не надо, что сделано! Мне не надо магазин, ответы, блоги, статьи и + еще пару функций! Все остальное желательно сделать как на сайте! Оставляйте свои предложения и цену, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Языковой модуль

    Необходимо сделать (написать) языковой модуль (скрипт) для данного движка http://freelance.tamaranga.com/, только для страницы посетителя, для админ панели не надо! Пишите свои предложения и цены!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надо сделать сайт под ключ по типу shopotam.ru

    Необходимо сделать сайт под ключ по типу shopotam.ru 1) Уникальный дизайн сайта 2) Что-то надо будит убрать, что-то добавить (это все подробней) И дальше 3) Надо будит в дальнейшем его поддерживать (Об этом уже после того, как сайт будит ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт каталог заведений

    madein.ee Интересует этот проект и больше всего раздел заведения, кто сможет сделать практически тоже самое (плюс, минус я скажу что убрать, а что добавить) как там, и напишите сумму за которую сделаете данную работу!!!

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение форума

    Есть форум в виде каталога по фирмам, необходимо его наполнять новыми фирмами либо добавлять старые, если их нет на форуме! Каталоги есть, где брать фирмы. На сайте есть образцы как добавлять. Если есть желание приступить ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн движка Scripto CMS

    Надо сделать дизайн сайта для движка Scripto CMS. Пример как должно выглядить примерно (другое расположение модулей и блоков) в прикрепленом файле, в цветах: черный, желтый и белый! Срочно. Пишите кто готов взяться и сумму за ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать движок на PHP

    Необходимо написать движок по типу meeplace, yelp (движок кактолг фирм). Пишите если Вы действительно способны написать такой движок, не трате мое и свое время. Да, необходимо его будит поддерживать в интернете, поэтому возможно сотрудничество на ...

    PHP
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить шаблон

    Надо человек, который сможет правильно установить шаблон на движок! Движок - InstantCMS Шаблон - Octopus Все материалы вышлю! Пишите кто сможет сделать, с пометкой сколько это будит стоить!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить движок meeplace

    Изменить движок срочно! 1. Удалить багги связанные с переходом страниц (login admin, login user, my profil). Проблема с редиректом. Появляется просто белый экран. 2. Изменить языковую панель. Сделать по умолчанию сайт на русском. Переделать админку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад