Фриланс, биржа труда!

http://freelance2.tamaranga.com/

Надо сделать что-то вроде этого сайта, только 30%-40% здесь не надо, что сделано!

Мне не надо магазин, ответы, блоги, статьи и + еще пару функций!

Все остальное желательно сделать как на сайте!

Оставляйте свои предложения и цену, которую Вы хотите за разработку данного сайта!