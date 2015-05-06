Добрый день! проекта - разработка сайта подобного freelawyer.com с интегрированной системой interkassa Просьба оценить стоимость работ и сроки, а также показать примеры выполненных работ. Преимущество исполнителю из Украины. Спасибо!
ТЗ на разработку сайта блога под ключ
Первый этап:
1) Разработка дизайна сайта блога
2) разработка 6 разделов сайта:
1. Блог
2. продукты
3. конкурс
4. Сотрудничество
5. реклама
6. Об авторе
модули:
• Выпалывающие точки захвата
• Репост записей в соц. Сети пользователей и автора
• Отложенный постинг
Второй этап :
В будущем докрутка, сейчас нужно учесть докрутку этих модули.
• Модуль "Покупка в 1 клик"
• Интеграция с платежными системами
• Модуль "Отзывы о товаре\Задать вопрос"
• Модуль "Обратная связь"
Заявки фрилансеров
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