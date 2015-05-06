ТЗ на разработку сайта блога под ключ

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок214 просмотров

Первый этап:

1) Разработка дизайна сайта блога

2) разработка 6 разделов сайта:

1. Блог

2. продукты

3. конкурс

4. Сотрудничество

5. реклама

6. Об авторе

модули:

• Выпалывающие точки захвата

• Репост записей в соц. Сети пользователей и автора

• Отложенный постинг

Второй этап :

В будущем докрутка, сейчас нужно учесть докрутку этих модули.

• Модуль "Покупка в 1 клик"

• Интеграция с платежными системами

• Модуль "Отзывы о товаре\Задать вопрос"

• Модуль "Обратная связь"

10 лет назад
iri111
Марина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров