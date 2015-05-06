Нужно создать сайт в сервисе justclick

Мне необходимо помочь создать не сложный сайт в сервисе justclick. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим сервисом либо предварительно с ним ознакомился. В основном - это форматирование текста и дополнение качественными картинками без фона. Картинки или иконки наверное есть смысл подобрать, найти либо создать в едином стиле.

http://liftmarketing.ru/chain2-org-event/?utm_campaign=FB&utm_medium=Target&utm_source=dzhadan_FB_org_event&utm_content=gr3_1&utm_term=c1 примерно так.

Либо сделать свой вариант и загрузить шаблон в систему: "Чтобы создать страницу полностью со своим дизайном, без рамки, и с нужной вам шириной - выбирайте в качестве основы шаблон "empty.html". Так же вы можете подгружать на страницу свои файлы стилей CSS. Для этого на вкладке "Дополнительно" в поле "Дополнительный код в HEAD" укажите путь к вашему файлу стилей. Например вот так: .

В примере: подгружаем CSS загруженный на наш сервис через "Файловый менеджер".".