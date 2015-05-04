Сайт или блог

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Закрыт20 заявок220 просмотров

Здравствуйте нужно создать сайт або блог.

Примером может стать andychef.ru с таким же функционалом.

Контентом наполним сами.

Укажите цены и сроки. Спасибо.

10 лет назад
alexlugovskoj
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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