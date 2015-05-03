Сайт "под ключ"

Нужен сайт одностраничник. Точное ТЗ здесь http://nodir-sattarov.wix.com/obrazec. То есть, просто его нужно грамотно как есть залить на Spaceweb. Фотографии в папке, Домен есть, хост оплачен... Даю пароль для входа, Вы его меняете и начинаете работу. После окончании работы я оплачиваю Вы мне возвращаете сайт. Возможно дальнейшее сотрудничество. Веб мастерам меньше года на сайте Веблансер, прошу не беспокоить, без обид. Жду Ваших предложений по цене и сроку. Спасибо.