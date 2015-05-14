Простой лендинг-магазин + дизайн (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки205 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые.

Нужен простой сайт-магазин на CMS Joomla.

Особенности - 1 страничный, все товары в 4 группах, группы блоками по 5-10 товаров.

По клику "Купить" товар без перезагрузки страницы добавляется в корзинку, всплывает окно "оформить" или "продолжить".

Мобильная версия сайта, разумеется.

Набросок сайта тут - polipropilen.by

Набросок сделан на Joomla3+HikaShop.

Если готовы доделать - скину исходники. Останется допилить дизайн.

Дизайн для сайта берём отсюда - все цвета, подложку проч -

unicharm.co.jp/moony/ru/index.html

Выбор - цена + сроки (горят, ога :)

Joomla
10 лет назад
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$105
3 дня
Огромное спасибо за качественную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Вежливый и ответственный заказчик. Четко поставлены задачи, оплата мгновенная. Просто приятно работать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта под продажу услуги

    Основные моменты, которые должны быть учтены в данном сайте: 1. не одна страница должна быть сделала как лендинг пейдж, т.е. возможность заказать услугу должна быть не с одной страницы сайта. 2. должна быть ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать лендинг по теме интернет-рекламы

    Требуется создать лендинг в тематике сквозная аналитика рекламы. Имеется логотип рекламного агентсва, 3 схемы, 1 таблица, а также текст. По количеству текста лендинг будет ближе к обычным сайтам. Т.е. текста довольно много. Форма ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно нужен сайт

    $135

    Всем привет мне срочно нужен сайт примерно вот такой http://bubux.ru/ и очень прошу тех кто будет предлагать большую цену не писать что мне нужно на сайте 1)красивый Дизайн 2)функционал ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта для веб студии

    Есть шаблоны вот этих студий: ait themes, crokoblock и MyThemeShop. Если у Вас есть купленные шаблоны, то можете использовать свои. Мне надо сделать сайт для веб студии, чтобы там была презентация, отзывы, текст на 2,5 ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой интернет-магазин

    $100

    Всем привет! нужен светлый, позитивный инет-магазин, срок 5-7 дней, прайс 100 уе, пример магазина который нравится по виду скину, подменю 10-12 разделов, основное меню стандартное, сложностей 0. Оплата: 50% после утверждения дизайна, 50% как ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт предложения и поиска услуг в сфере организации мероприятий

    $1000

    Сайт предложения и поиска услуг и продукции Аналог сайта remontnik.ru Разделы и Основные участники сайта Основные рабочие разделы сайта 1 База заказов 2 Каталог Поставщиков 3 Объявления ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт визитку

    Создать сайт визитку, движек роли не играет, нужно возможность выбора 3 языков, и фото галерея, желательно с униик шаблоном, логотип есть

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад