Основные моменты, которые должны быть учтены в данном сайте: 1. не одна страница должна быть сделала как лендинг пейдж, т.е. возможность заказать услугу должна быть не с одной страницы сайта. 2. должна быть ...
Простой лендинг-магазин + дизайн (Joomla)
Доброго времени суток, уважаемые.
Нужен простой сайт-магазин на CMS Joomla.
Особенности - 1 страничный, все товары в 4 группах, группы блоками по 5-10 товаров.
По клику "Купить" товар без перезагрузки страницы добавляется в корзинку, всплывает окно "оформить" или "продолжить".
Мобильная версия сайта, разумеется.
Набросок сайта тут - polipropilen.by
Набросок сделан на Joomla3+HikaShop.
Если готовы доделать - скину исходники. Останется допилить дизайн.
Дизайн для сайта берём отсюда - все цвета, подложку проч -
unicharm.co.jp/moony/ru/index.html
Выбор - цена + сроки (горят, ога :)
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