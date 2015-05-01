Создать сайт визитку, движек роли не играет, нужно возможность выбора 3 языков, и фото галерея, желательно с униик шаблоном, логотип есть
Сайт предложения и поиска услуг в сфере организации мероприятий
Сайт предложения и поиска услуг и продукции
Аналог сайта remontnik.ru
Разделы и Основные участники сайта Основные рабочие разделы сайта
1 База заказов
2 Каталог Поставщиков
3 Объявления
4 Документы
Связующие модули между разделами:
-Регистрация
- Заказ (форма для заполнения)
-Анкета для каталога (форма для заполнения)
-Форма для размещения объявления
Категории действующих на сайте лиц:
Заказчик /Клиент
Исполнитель/Поставщик
Функционал, который должен содержать сайт
- Регистрация посредством e-mail или моб. Телефона ?
-Размещение согласно разделам на сайте Заказов и Объявлений
- - Рассылка Заказов по выбранным Исполнителям/Поставщикам по разделам каталога
- - Уведомления Исполнителей /Поставщиков по смс /e-mail о поступивших на сайт Заказах
- - Ответ Исполнителей /Поставщиков на Заказы Заказчиков/Клиентов
- -Выделение цветным Заказа/Объявления / Исполнителя в Каталоге
-Поднятие в списке Заказа/объявления/Исполнителя в Каталоге
-Скрытие /открытие контактов Заказчиков и Исполнителей
Монетизация : оплата за действия на сайте несколькими способами (пока не определены)
Описание взаимодействия на сайте Заказчик проходит Регистрацию(бесплатно) – Заполняет Бланк Заказа (возможность закачивать файлы .doc /pdf ) на проведение мероприятия - Заказ помещается в Базу заказов(бесплатно) либо Раздел Горящих заказов(платно). При необходимости выделить/поднять. Заказчик может осуществить рассылку Заказа по выбранным из Каталога Исполнителям.
++++++++++
Исполнитель - без Регистрации просматривает Заказы без контактов
- проходит Регистрацию – заполняет Анкету на размещение в Каталоге Исполнителей (в 2х разделах-бесплатно /без ограничений – платно ?)
Работа Исполнителей на сайте предполагает два варианта:
- Оплата за каждое действие : - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ
-абонентское обслуживание: - - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ
- информирование о (всех) поступивших новых Заказах на сайт
++++++++++++
Заказчики/Исполнители после Регистрации могут заполнить Форму объявления и разместить разделе Объявления - на 15 дней бесплатно
Поднять /выделить/продлить объявление – платно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт сервиса посуточного бизнеса «Green House» «Green House» – сервис по подбору посуточных квартир в Краснодаре с полной информацией о квартирах и системой независимого рейтинга. Нашей компании требуется сайт ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Выкладываю аналогичный сайт для понимания http://ademy.kz/, и еще важным аспектом является оптимизация сайта в поисковых системах и дальнейшее обслуживание сайта. Жду ваши предложения по времени и стоимости.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо под ключ разработать доску обьявлений (или на Wordpress или самописный, но с тем чтобы его можно было прикрутить к основному нашему сайту, ктр.сделан на Wordpress). прототип доска обьявлений ykt.ru (в итоге ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать лендинг. Тематика консалтинг отделом продаж. Для образца: lp4op.ru, то есть . Сначала нужно начать с 1-го лендинга - оптимизация отдела продаж, хотим сделать лендинг под контекст. Пишите цену под ключ, сроки, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт-одностраничник с формой для оплаты. На сайте будет представлен образовательный видеоматериал по подготовке к ЕГЭ по математике. Текст страницы предоставляется. Подробнее обсуждается лично.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт хостинговой компании под ключ и придумать домен. Сайт должен быть уникальным имеющий стильный дизайн, дизайн должен вызывать доверия клиентов. Сайт должен быть управляемым. Вместе сайтом должно быть установлено и настроено все необходимое ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать под ключ сайт-портал женских духовных практик, сайт предназначен для организации и проведения различных образовательных и консультационных программ, вебинаров, скайп и телефонных консультаций, а так же других подобных мероприятий, проводимых консультантами и модераторами сайта-портала ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Создать под ключ с нуля на движке Shop Script 6 инет магазин. Тематика – сувениры интерьерные премиального класса, эксклюзивный для рынка продукт. Смена движка не обсуждается, лицензию на движок ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени. Решили обновить дизайн сайта. Нужно либо сверстать полностью новый и перенести все, либо переделать существующий - предложите. Функционал: Раздел статей (с категориями) – у каждой статьи анонс ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад