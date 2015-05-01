Сайт предложения и поиска услуг в сфере организации мероприятий

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки122 просмотра

Сайт предложения и поиска услуг и продукции

Аналог сайта remontnik.ru

Разделы и Основные участники сайта Основные рабочие разделы сайта

1 База заказов

2 Каталог Поставщиков

3 Объявления

4 Документы

Связующие модули между разделами:

-Регистрация

- Заказ (форма для заполнения)

-Анкета для каталога (форма для заполнения)

-Форма для размещения объявления

Категории действующих на сайте лиц:

Заказчик /Клиент

Исполнитель/Поставщик

Функционал, который должен содержать сайт

- Регистрация посредством e-mail или моб. Телефона ?

-Размещение согласно разделам на сайте Заказов и Объявлений

- - Рассылка Заказов по выбранным Исполнителям/Поставщикам по разделам каталога

- - Уведомления Исполнителей /Поставщиков по смс /e-mail о поступивших на сайт Заказах

- - Ответ Исполнителей /Поставщиков на Заказы Заказчиков/Клиентов

- -Выделение цветным Заказа/Объявления / Исполнителя в Каталоге

-Поднятие в списке Заказа/объявления/Исполнителя в Каталоге

-Скрытие /открытие контактов Заказчиков и Исполнителей

Монетизация : оплата за действия на сайте несколькими способами (пока не определены)

Описание взаимодействия на сайте Заказчик проходит Регистрацию(бесплатно) – Заполняет Бланк Заказа (возможность закачивать файлы .doc /pdf ) на проведение мероприятия - Заказ помещается в Базу заказов(бесплатно) либо Раздел Горящих заказов(платно). При необходимости выделить/поднять. Заказчик может осуществить рассылку Заказа по выбранным из Каталога Исполнителям.

++++++++++

Исполнитель - без Регистрации просматривает Заказы без контактов

- проходит Регистрацию – заполняет Анкету на размещение в Каталоге Исполнителей (в 2х разделах-бесплатно /без ограничений – платно ?)

Работа Исполнителей на сайте предполагает два варианта:

- Оплата за каждое действие : - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ

-абонентское обслуживание: - - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ

- информирование о (всех) поступивших новых Заказах на сайт

++++++++++++

Заказчики/Исполнители после Регистрации могут заполнить Форму объявления и разместить разделе Объявления - на 15 дней бесплатно

Поднять /выделить/продлить объявление – платно

10 лет назад
trona888
Надежда 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт визитку

    Создать сайт визитку, движек роли не играет, нужно возможность выбора 3 языков, и фото галерея, желательно с униик шаблоном, логотип есть

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт - портал с большим функционалом

    Сайт сервиса посуточного бизнеса «Green House» «Green House» – сервис по подбору посуточных квартир в Краснодаре с полной информацией о квартирах и системой независимого рейтинга. Нашей компании требуется сайт ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта для магазина штор.

    Выкладываю аналогичный сайт для понимания http://ademy.kz/, и еще важным аспектом является оптимизация сайта в поисковых системах и дальнейшее обслуживание сайта. Жду ваши предложения по времени и стоимости.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать доску обьявлений

    Необходимо под ключ разработать доску обьявлений (или на Wordpress или самописный, но с тем чтобы его можно было прикрутить к основному нашему сайту, ктр.сделан на Wordpress). прототип доска обьявлений ykt.ru (в итоге ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг

    Требуется создать лендинг. Тематика консалтинг отделом продаж. Для образца: lp4op.ru, то есть . Сначала нужно начать с 1-го лендинга - оптимизация отдела продаж, хотим сделать лендинг под контекст. Пишите цену под ключ, сроки, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен сайт-одностраничник

    Нужен сайт-одностраничник с формой для оплаты. На сайте будет представлен образовательный видеоматериал по подготовке к ЕГЭ по математике. Текст страницы предоставляется. Подробнее обсуждается лично.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Cоздание сайта хостинговой компании

    Требуется создать сайт хостинговой компании под ключ и придумать домен. Сайт должен быть уникальным имеющий стильный дизайн, дизайн должен вызывать доверия клиентов. Сайт должен быть управляемым. Вместе сайтом должно быть установлено и настроено все необходимое ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Образовательно-консультационный сайт женских духовных практик

    Необходимо создать под ключ сайт-портал женских духовных практик, сайт предназначен для организации и проведения различных образовательных и консультационных программ, вебинаров, скайп и телефонных консультаций, а так же других подобных мероприятий, проводимых консультантами и модераторами сайта-портала ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание инет магазина под ключ на Shop Script 6

    $600

    Создать под ключ с нуля на движке Shop Script 6 инет магазин. Тематика – сувениры интерьерные премиального класса, эксклюзивный для рынка продукт. Смена движка не обсуждается, лицензию на движок ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен сайт на WP

    Доброго времени. Решили обновить дизайн сайта. Нужно либо сверстать полностью новый и перенести все, либо переделать существующий - предложите. Функционал: Раздел статей (с категориями) – у каждой статьи анонс ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад