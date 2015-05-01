Нужен сайт-одностраничник

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Закрыт15 заявок206 просмотров

Нужен сайт-одностраничник с формой для оплаты. На сайте будет представлен образовательный видеоматериал по подготовке к ЕГЭ по математике. Текст страницы предоставляется. Подробнее обсуждается лично.

10 лет назад
MainSteam
Марина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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