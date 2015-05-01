Требуется создать сайт хостинговой компании под ключ и придумать домен. Сайт должен быть уникальным имеющий стильный дизайн, дизайн должен вызывать доверия клиентов. Сайт должен быть управляемым. Вместе сайтом должно быть установлено и настроено все необходимое ...
Нужен сайт-одностраничник
Нужен сайт-одностраничник с формой для оплаты. На сайте будет представлен образовательный видеоматериал по подготовке к ЕГЭ по математике. Текст страницы предоставляется. Подробнее обсуждается лично.
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