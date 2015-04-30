Образовательно-консультационный сайт женских духовных практик

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Закрыт9 заявок161 просмотр

Необходимо создать под ключ сайт-портал женских духовных практик, сайт предназначен для организации и проведения различных образовательных и консультационных программ, вебинаров, скайп и телефонных консультаций, а так же других подобных мероприятий, проводимых консультантами и модераторами сайта-портала (детальное описание в прикрепленном файле)

10 лет назад
vfigourov
Всеволод 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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