Создать интернет-журнал/блог на WP

Нужен простой, но красивый и юзабильный интернет-журнал/блог на WP, желательно на иностранном шаблоне (например, как cossa.ru). Шаблон готовы оплатить отдельно (!), т.е. стоимость шаблона не включена в стоимость работ. Включено в стоимость: 1) сайт полностью на русском (без каких-нибудь англоязычных кнопок и т.д.); 2) прикрученный на WP; 3) полностью валидный; 4) необходимо развернуть сайт на нашем хостинге.

По дизайну - светленький.