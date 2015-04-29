нужно сделать адаптация дизайна сайта под все расширения и устройства http://brilliant-show.ru/,жду Ваших цен и сроков...
Создать интернет-журнал/блог на WP
Нужен простой, но красивый и юзабильный интернет-журнал/блог на WP, желательно на иностранном шаблоне (например, как cossa.ru). Шаблон готовы оплатить отдельно (!), т.е. стоимость шаблона не включена в стоимость работ. Включено в стоимость: 1) сайт полностью на русском (без каких-нибудь англоязычных кнопок и т.д.); 2) прикрученный на WP; 3) полностью валидный; 4) необходимо развернуть сайт на нашем хостинге.
По дизайну - светленький.
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