Сайт на wp - база резюме

$116
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок198 просмотров

Требуется сайт на wordpress.

Главное в сайте - это база резюме, точнее функционал по этой базе.

Наверняка есть бесплатные плагины с помощью которых это можно сделать, нестандартного кого-то функционала тут нет. Подробнее в прикрепленном ТЗ.

По дизайну - можно взять любой шаблонный, который распространяется бесплатно. Только вставить логотип, картинку, и нужный цвет фона, все это дам, проблем нет. Над дизайном вообще не стоит особо заворачиваться.

По тз - загрузка видео в тз написана - но оно не надо, только фото.

Перед работой конечно пробежимся еще раз по тз, скажите, что непонятно или что не получиться может быть.

Оплата - 6000 руб. Желательно по wmr.

Если у вас много отзывов и большой опыт, и не устраивает цена - можем обсудить цену.

Срок - 10 дней, указывайте пожалуйста свои сроки.

WordPress
10 лет назад
goodwe
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
7 дней
Грамотный специалист, качественная работа. То что и требовалось. Рекомендую.
Приятный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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