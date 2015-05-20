нужно сделать адаптация дизайна сайта под все расширения и устройства http://brilliant-show.ru/,жду Ваших цен и сроков...
Сайт на wp - база резюме
Требуется сайт на wordpress.
Главное в сайте - это база резюме, точнее функционал по этой базе.
Наверняка есть бесплатные плагины с помощью которых это можно сделать, нестандартного кого-то функционала тут нет. Подробнее в прикрепленном ТЗ.
По дизайну - можно взять любой шаблонный, который распространяется бесплатно. Только вставить логотип, картинку, и нужный цвет фона, все это дам, проблем нет. Над дизайном вообще не стоит особо заворачиваться.
По тз - загрузка видео в тз написана - но оно не надо, только фото.
Перед работой конечно пробежимся еще раз по тз, скажите, что непонятно или что не получиться может быть.
Оплата - 6000 руб. Желательно по wmr.
Если у вас много отзывов и большой опыт, и не устраивает цена - можем обсудить цену.
Срок - 10 дней, указывайте пожалуйста свои сроки.
Выбранный исполнитель
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