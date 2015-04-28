Добрый день Фрилансеры/ Пример сайтов: http://www.apple-services.ru http://apple-repair.ru/ НО ЧТО БЫ НЕ СЛИЗАНО ОДИН В ОДИН САЙТ НА 7 ГОРОДОВ С ГЕО IP ВЫДАЧЕЙ КОНТАКТОВ ...
Создать сайта на основе шаблоне
Добрый день!
Необходимо сделать следующее:
- есть ряд шаблонов сайтов, которые нравятся с сайта templatemonster.com (для Joomla или Ворд пресс), пока еще заказчик выбирает;
- есть требования к сайту Заказчика.
- нужно сделать из выбранного шаблона, на основании требований заказчика готовый сайт (фото, тексты предоставляют заказчиком).
Задача: создать сайт на основе выбранного шаблона и требований, материалов заказчик. Сайт должент нормально работать и функционировать.
Нужно допилить шаблоны под требования, разместить фото/тексты, сделать изменения под требования заказчика. Сдать проект в виде готового сайта (домен, хостинг, обучить управлению).
От вас: - бюджеты, сроки, примеры работ, проблемы, которые могут возникнуть при реализации проекта. Есть вы из Ростова-на-Дону - это преимущество.
Требования заказчика:
Необходимо создать сайт для Группы Компаний «Грант Юг». Группа компаний работает в сегменте B2B и объединяет различные направления: 1. Физическая охрана объектов (+пультовая охрана объектов); 2. Монтаж и обслуживание слаботочных систем (систем пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и других систем безопасности); 3. Энергетическая безопасность (продажа, ремонт генераторов и пр.). География потребителей: Южный Федеральный округ, Крым.
Требования к сайту Группы Компаний: нужен корпоративный статусный сайт группы компаний, который будет показывать направления деятельности компании по каждому виду (объединять все направления и давать им краткую характеристику), давать общее положительное впечатление о компании. Сайт в основном будет использоваться для презентации компании клиентам, для перехода с визиток.
Сайт должен быть не перегруженный информацией, интуитивно понятный, для клиентов сегмента b2b среднего и выше среднего сегмента (по размеру предприятий). Сайт показывать высокий статус компании, надежность и экспертность, наличия опыта в направлениях и квалификацию. Должен содержать достаточную степень визуализации.
На основании дизайна и структуры сайта потом будут создаваться брошюры, презентации компании и по направлениям.
Текущие сайты компании по направлениям: grant-security.ru , tdgrant.ru, grant-energo.ru
Конкуренты (сайты не нравятся):
km-s.ru, mir-bez.ru, centr.expert, apeks-rostov.ru, grant-sb.ru
Тексты мы будем готовить сами, элементы дизайна. Все страницы текст+изображение (возможно видео).
Структура (в зависимости от выбранного шаблона - будем корректировать):
1. Главная страница
1.1. Направления деятельности: охрана, инженерия, энерго решения (переход на целевые страницы)
1.2. Реализованные работы (переход на целевую страницу);
1.3. Отзывы клиентов (переход на целевую страницу);
1.4. Принципы работы и преимущества;
1.5. Кратко о Группе Компаний (отдельный блок на главной);
1.6. Новости (отдельный блок);
1.7. Клиенты (лого в виде слайдера, можно и не виде слайдера);
1.8. Подвал.
2. Главное меню:
2.1. О компании
2.1.1. История (отдельная страница);
2.1.2. Руководство (отдельная страница);
2.1.3. География (отдельная страница);
2.1.4. Новости и пресс-релизы (отдельная страница);
2.1.5. Лицензии (отдельная страница).
2.2. Направления деятельности:
2.2.1. Охранные услуги (страница);
2.2.2. Инженеринг (отдельная страница);
2.2.3. Энерго решения (отдельная страница);
2.3. Опыт
2.3.1. Отзывы и благодарности клиентов (отдельная страница);
2.3.2. Реализованные объекты (отдельная страница);
2.4. Контакты (по отделам, с картой офисов, формой обратной связи).
Заявки фрилансеров
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