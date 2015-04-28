Создать сайта на основе шаблоне

Добрый день!

Необходимо сделать следующее:

- есть ряд шаблонов сайтов, которые нравятся с сайта templatemonster.com (для Joomla или Ворд пресс), пока еще заказчик выбирает;

- есть требования к сайту Заказчика.

- нужно сделать из выбранного шаблона, на основании требований заказчика готовый сайт (фото, тексты предоставляют заказчиком).

Задача: создать сайт на основе выбранного шаблона и требований, материалов заказчик. Сайт должент нормально работать и функционировать.

Нужно допилить шаблоны под требования, разместить фото/тексты, сделать изменения под требования заказчика. Сдать проект в виде готового сайта (домен, хостинг, обучить управлению).

От вас: - бюджеты, сроки, примеры работ, проблемы, которые могут возникнуть при реализации проекта. Есть вы из Ростова-на-Дону - это преимущество.

Требования заказчика:

Необходимо создать сайт для Группы Компаний «Грант Юг». Группа компаний работает в сегменте B2B и объединяет различные направления: 1. Физическая охрана объектов (+пультовая охрана объектов); 2. Монтаж и обслуживание слаботочных систем (систем пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и других систем безопасности); 3. Энергетическая безопасность (продажа, ремонт генераторов и пр.). География потребителей: Южный Федеральный округ, Крым.

Требования к сайту Группы Компаний: нужен корпоративный статусный сайт группы компаний, который будет показывать направления деятельности компании по каждому виду (объединять все направления и давать им краткую характеристику), давать общее положительное впечатление о компании. Сайт в основном будет использоваться для презентации компании клиентам, для перехода с визиток.

Сайт должен быть не перегруженный информацией, интуитивно понятный, для клиентов сегмента b2b среднего и выше среднего сегмента (по размеру предприятий). Сайт показывать высокий статус компании, надежность и экспертность, наличия опыта в направлениях и квалификацию. Должен содержать достаточную степень визуализации.

На основании дизайна и структуры сайта потом будут создаваться брошюры, презентации компании и по направлениям.

Текущие сайты компании по направлениям: grant-security.ru , tdgrant.ru, grant-energo.ru

Конкуренты (сайты не нравятся):

km-s.ru, mir-bez.ru, centr.expert, apeks-rostov.ru, grant-sb.ru

Тексты мы будем готовить сами, элементы дизайна. Все страницы текст+изображение (возможно видео).

Структура (в зависимости от выбранного шаблона - будем корректировать):

1. Главная страница

1.1. Направления деятельности: охрана, инженерия, энерго решения (переход на целевые страницы)

1.2. Реализованные работы (переход на целевую страницу);

1.3. Отзывы клиентов (переход на целевую страницу);

1.4. Принципы работы и преимущества;

1.5. Кратко о Группе Компаний (отдельный блок на главной);

1.6. Новости (отдельный блок);

1.7. Клиенты (лого в виде слайдера, можно и не виде слайдера);

1.8. Подвал.

2. Главное меню:

2.1. О компании

2.1.1. История (отдельная страница);

2.1.2. Руководство (отдельная страница);

2.1.3. География (отдельная страница);

2.1.4. Новости и пресс-релизы (отдельная страница);

2.1.5. Лицензии (отдельная страница).

2.2. Направления деятельности:

2.2.1. Охранные услуги (страница);

2.2.2. Инженеринг (отдельная страница);

2.2.3. Энерго решения (отдельная страница);

2.3. Опыт

2.3.1. Отзывы и благодарности клиентов (отдельная страница);

2.3.2. Реализованные объекты (отдельная страница);

2.4. Контакты (по отделам, с картой офисов, формой обратной связи).