Нужен одностраничник на примере сайта, дизай, верстака, установка на хостинг. техническое задание и наполнение есть.
Лендинг
Добрый день!
http://lp1.uniqbike.ru/index.php
Этот сайт у меня отрисован в веббилдере. Его требуется привести в рабочее состояние в короткие сроки. В четверг уже планируем запустить на нем рекламную кампанию. Вот перечень задач: 1. Главная страница - на ней форма заказать звонок, форма поиска (Вообщем все как на действующем макете, только товар будет немного другой и его будет поменьше, только хиты продаж) 2. Страница каталог - на ней товары, переход на карточки товара с кнопкой захвата "купить" (там же форма оплаты) 3. Страница о нас - краткая информация о фирме и переход на группы в соцсетх 4. Оплата и доставка будет объединена в одну - краткая информация 5. Контакты - карта как на действующем макете, переходы на группы в соцсетях 6. На фоне планируем сделать кнопки захвата (на макете справа есть текст:кожаные аксессуары ручной работы - хочется несколько таких ссылочек на важные позиции) 7. в подвале сайта счетчик по соцсетям (как в макете). Вообщемто все, жду от вас оперативный ответ :)
и по мелочи - логотип на всех страничках является переходом на главную, но это вроде везде так
+ настройка под все браузеры
формирование заказа в корзине
Пишите стоимость. Сроки видели
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим сайт-визитка для фирмы по разработке ПО. В принципе, я могу разработать его и сам, но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом - кто-то создает дизайн, кто-то пишет тексты, кто-то пишет программы, ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
Производство наружной рекламы, желательно с адаптивным дизайном и дальнейшим его сопровождением. Желательно под WordPress.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $388
4 раздела: 1)О компании 2)Документы(возможность загрузки админом и скачивание посетителями) 3)Перечень услуг 4)контакты В стилистики строгих линий. Логотип есть На любом движке. Жду КП только ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо создать сайт для транспортной компании. Картинки и текст - есть, хостинг и домен 2 уровня куплен. На этом знания наши закончились, нужна помощь профессионалов.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
нужен простой, годный магазин с 1С, максимально недорого. сайт-пример есть, просто другие разделы. буду рад поработать. успехов!Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Макеты - https://yadi.sk/d/RP1R5XnjgFfmL Нужно сверстать и натянуть на MODx revo Рассматриваются два варианта: просто верстка - 1000р верстка + натяжка и настройка - 4000р готовы рассмотреть ваши варианты.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $175
нужен простенький сайт наподобие этих: http://cinderella1.com/ladiesvideos3 http://angelikaminsk.com/en/service/membership/ подключить систему оплаты, адаптивная верстка, простенький дизайн, личный кабинет. лучше всего на каком-то ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Описание, Бриф, требования все в трех файлах. Жду предложений.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Описание, Бриф, требования все в трех файлах. Жду предложений.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад