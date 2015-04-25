Добрый день!

http://lp1.uniqbike.ru/index.php

Этот сайт у меня отрисован в веббилдере. Его требуется привести в рабочее состояние в короткие сроки. В четверг уже планируем запустить на нем рекламную кампанию. Вот перечень задач: 1. Главная страница - на ней форма заказать звонок, форма поиска (Вообщем все как на действующем макете, только товар будет немного другой и его будет поменьше, только хиты продаж) 2. Страница каталог - на ней товары, переход на карточки товара с кнопкой захвата "купить" (там же форма оплаты) 3. Страница о нас - краткая информация о фирме и переход на группы в соцсетх 4. Оплата и доставка будет объединена в одну - краткая информация 5. Контакты - карта как на действующем макете, переходы на группы в соцсетях 6. На фоне планируем сделать кнопки захвата (на макете справа есть текст:кожаные аксессуары ручной работы - хочется несколько таких ссылочек на важные позиции) 7. в подвале сайта счетчик по соцсетям (как в макете). Вообщемто все, жду от вас оперативный ответ :)

и по мелочи - логотип на всех страничках является переходом на главную, но это вроде везде так

+ настройка под все браузеры

формирование заказа в корзине

Пишите стоимость. Сроки видели