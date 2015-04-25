Создать сайт под транспортные услуги

$100
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Закрыт22 заявки256 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать сайт для транспортной компании. Картинки и текст - есть, хостинг и домен 2 уровня куплен. На этом знания наши закончились, нужна помощь профессионалов.

10 лет назад
Aniretake1
Екатерина 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров