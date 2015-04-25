Простой магазин на 1С

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок159 просмотров

нужен простой, годный магазин с 1С, максимально недорого. сайт-пример есть, просто другие разделы. буду рад поработать. успехов!

10 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров