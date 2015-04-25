Нужен одностраничник на примере сайта, дизай, верстака, установка на хостинг. техническое задание и наполнение есть.
Простой магазин на 1С
нужен простой, годный магазин с 1С, максимально недорого. сайт-пример есть, просто другие разделы. буду рад поработать. успехов!
Заявки фрилансеров
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