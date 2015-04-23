Добрый день. Нужен специалист по Drupal для выполнения разовой работы.

Есть сайт.ru, на котором надо сделать для турфирм отдельный субдомен т.е. сайт.ru/tyrfirma/tut-trev...

отображалась как tut-trevel.сайт.ru/.

И ещё, кроме этого у турфирм буду views с их турами и коттеджами. они тоже должны отображаться на этой странице.

Жду предложений по цене , срок максимум 5 дней.