Сделать для турфирм отдельный субдомен

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Добрый день. Нужен специалист по Drupal для выполнения разовой работы.

Есть сайт.ru, на котором надо сделать для турфирм отдельный субдомен т.е. сайт.ru/tyrfirma/tut-trev...

отображалась как tut-trevel.сайт.ru/.

И ещё, кроме этого у турфирм буду views с их турами и коттеджами. они тоже должны отображаться на этой странице.

Жду предложений по цене , срок максимум 5 дней.

Drupal
10 лет назад
smira
Ирина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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