Нужен качественный сайт с кредитной тематикой для заработка на партнерских программах!

ПЕРВЫЙ ЭТАП: (БЮДЖЕТ 150-200...$)

-Разработать логотип, баннер (несколько вариантов)

-Создать сайт на WordPress тема "КРЕДИТЫ"

-наполнить статьями и новостями на кредитную тематику

для SEO продвижения с качественным наполнением (ручной рерайт), НО что бы избежать бана поисковых систем !!!

-Оказать помощь (дать советы, толковые ссылки, материалы) в продвижении в поисковиках.

пример сайта:

http://creditonline-24.ru

Но хотелось бы чего-то посерьезнее :)

При достижении каких-либо положительных результатов в поисковиках

добавить кредитные офферы через сети CPA (leads.su, credits.ru и т.д.)

ВТОРОЙ ЭТАП: (БЮДЖЕТ назовите сами, но в разумных пределах)

Если дела пойдут в гору, дополнительно наполнить качественным контентом (копирайтинг, авторские тексты)

-оптимизировать сайт (грамотно подобрать СЯ и т.д.)

-разместить рекламу сайта в Google AdWords и т.д.

-разместить рекламу на тематических форумах и т.д.

-добавить услугу "кредитные заявки в автоматическом режиме"

-кредитный калькулятор

и т.д.

примеры сайтов:

http://credits.ru/

http://credit.ru/

http://bolshe.ru

http://www.pro-credit.ru/

http://credit-zone.ru/

p.s. желательно что-бы был один человек для выполнения ПЕРВОГО и ВТОРОГО ЭТАПА

С перспективой на дальнейшее сотрудничество в создании различных проектов :)

Во избежании кидалова и прочих неприятных моментов оплата строго через "Безопасную сделку" на ВМ.