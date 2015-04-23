Нужно выполнить копию дизайна с другого сайта, натянуть на тему wp. Подробное описание в ТЗ Отдельным проектом будет разрабатываться мобильная версия сайта. Приоритет будет отдавать исполнителю данного проекта. ...
Нужен качественный сайт с кредитной тематикой
Нужен качественный сайт с кредитной тематикой для заработка на партнерских программах!
ПЕРВЫЙ ЭТАП: (БЮДЖЕТ 150-200...$)
-Разработать логотип, баннер (несколько вариантов)
-Создать сайт на WordPress тема "КРЕДИТЫ"
-наполнить статьями и новостями на кредитную тематику
для SEO продвижения с качественным наполнением (ручной рерайт), НО что бы избежать бана поисковых систем !!!
-Оказать помощь (дать советы, толковые ссылки, материалы) в продвижении в поисковиках.
пример сайта:
Но хотелось бы чего-то посерьезнее :)
При достижении каких-либо положительных результатов в поисковиках
добавить кредитные офферы через сети CPA (leads.su, credits.ru и т.д.)
ВТОРОЙ ЭТАП: (БЮДЖЕТ назовите сами, но в разумных пределах)
Если дела пойдут в гору, дополнительно наполнить качественным контентом (копирайтинг, авторские тексты)
-оптимизировать сайт (грамотно подобрать СЯ и т.д.)
-разместить рекламу сайта в Google AdWords и т.д.
-разместить рекламу на тематических форумах и т.д.
-добавить услугу "кредитные заявки в автоматическом режиме"
-кредитный калькулятор
и т.д.
примеры сайтов:
p.s. желательно что-бы был один человек для выполнения ПЕРВОГО и ВТОРОГО ЭТАПА
С перспективой на дальнейшее сотрудничество в создании различных проектов :)
Во избежании кидалова и прочих неприятных моментов оплата строго через "Безопасную сделку" на ВМ.
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