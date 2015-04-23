Программирование по сайту с html
Создать сайт на вордпрессе с админкой.
Подробно описано все в ТЗ.
Присутствует макет (в нем в меню надо добавить кнопку главная).
Есть также макет PSD
Готов работать как через сделку так и напрямую, здесь создаю напрямую. Если договоримся с конкретным исполнителем, то можно и через сделку сработать.
Предлагайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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