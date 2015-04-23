Создать сайт на вордпрессе с админкой.

Подробно описано все в ТЗ.

Присутствует макет (в нем в меню надо добавить кнопку главная).

Есть также макет PSD

Готов работать как через сделку так и напрямую, здесь создаю напрямую. Если договоримся с конкретным исполнителем, то можно и через сделку сработать.

Предлагайте цены и сроки.