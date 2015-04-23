Социальный сайт

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Закрыт7 заявок153 просмотра

Необходимо сделать социально полезный сайт, где люди будут отмечать проблемы города на карте, подтверждать фотографией, на примере проекта "укрЯма" - ukryama_info

10 лет назад
xDealer
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров