Агентство по набору персонала

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок174 просмотра

Нужно сделать веб сайт на джумле или может вы что предложите,

надо сделать дизайн,

натянуть компонент JS job,

настроить модули,

рассказать поисковикам все,

сделать мета теги,

сайт должен быть на двух языках или трех. Языки не надо делать, я сам - боюсь через переводчик будет криво.

Примеры:

http://th.jobsdb.com/th/th

http://rabota.ua/

http://www.rabota.ru/

http://www.jobthai.com/

https://www.jobbkk.com

JavaScriptJoomla
10 лет назад
loziknik1987
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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