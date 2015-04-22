Первый сайт - septico.ru Аналогичный по содержанию, другие контакты, картинки, другая цветовая гамма. Чат (site heart) не нужен Второй - http://хорошие-колодцы.рф/ Другие картинки, цветовая гамма и т ...
Агентство по набору персонала
Нужно сделать веб сайт на джумле или может вы что предложите,
надо сделать дизайн,
натянуть компонент JS job,
настроить модули,
рассказать поисковикам все,
сделать мета теги,
сайт должен быть на двух языках или трех. Языки не надо делать, я сам - боюсь через переводчик будет криво.
Примеры:
Заявки фрилансеров
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