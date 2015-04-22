Создание одностраничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок166 просмотров

Нужно сделать одностраничный сайт - лэндинг пейдж

Примерно как этот

http://ecg.ekopol.kz

(ссылка может не открываться по клику, тогда скопируйте и вставьте в адресную строку вручную)

На другую тему, но примерно сложность - структура, дизайн, функции как у образца.

Оплата 50 долларов (оплата любыми удобными вам способами)

Сайт нужно сделать с нуля. Можно делать используя различные шаблоны в интернете (взяв за основу шаблон, изменить его и тп. ну вы знаете что с нуля прям рисовать не всегда выгодно, проще подобрать шаблон и сделать его "рерайт")

Желательно показать ваши имеющиеся работы

После этого проекта возможно постоянное сотрудничество, есть заказы время от времени. Постоянным сотрудникам даем сотни шаблонов лендинг-пейдж

10 лет назад
kr-ds
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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