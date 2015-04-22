Нужно сделать простой сайт-каталог продукции на друпале. Очень похожий аналог: www.info-global.pl Структура такая: 1. Продукция – каталог продукции. 1.1. Продукция разделятеся по категориям. Страница категории – страница со списком находящихся в ней ...
Создание одностраничного сайта
Нужно сделать одностраничный сайт - лэндинг пейдж
Примерно как этот
(ссылка может не открываться по клику, тогда скопируйте и вставьте в адресную строку вручную)
На другую тему, но примерно сложность - структура, дизайн, функции как у образца.
Оплата 50 долларов (оплата любыми удобными вам способами)
Сайт нужно сделать с нуля. Можно делать используя различные шаблоны в интернете (взяв за основу шаблон, изменить его и тп. ну вы знаете что с нуля прям рисовать не всегда выгодно, проще подобрать шаблон и сделать его "рерайт")
Желательно показать ваши имеющиеся работы
После этого проекта возможно постоянное сотрудничество, есть заказы время от времени. Постоянным сотрудникам даем сотни шаблонов лендинг-пейдж
Заявки фрилансеров
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