Торговая площадка с использованием Steam Web Api.

$1500
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Закрыт4 заявки878 просмотров

Добрый день.

В данный момент существует замечательный сайт https://market.dota2.net/ необходимо сделать похожий ресурс только с некоторыми изменениями в плане интерфейса и функциональности.

Суть заключается в том, что на сайте люди друг другу продают вещи из игры, оплачивая это электронными деньгами. Они должны будут зачислится сначала на баланс пользователя на сайте, а после покупки списаться на баланс продавца.

Авторизация продавца на сайте, должна происходить через Steam Openid.

От Вас обязательное знание Steam Web Api.

За основу осуществления сделок и примеры работы сайта можно использовать еще несколько других, уже существующих и похожих на то, что нужно будет сделать, ресурсов:

https://opskins.com/

https://steamrat.com/

https://market.dota2.net/

https://csgo.tm/

Необходимо будет сделать на сайте Пополнения баланса и Вывода средств максимально возможными способами или оптимальным набором сервисов - PayPal, Visa, Master Card, WebMoney, Qiwi, Яндекс деньги.

По поводу дизайна самого сайта выше были указаны живые примеры работающих площадок с которых и будет браться его основа, кроме того это будет обговариваться при личной беседе, так же как и то что необходимо поменять, добавить и изменить.

Кроме того у нас полная настроенность на не разовый заказ, а на продолжительное сотрудничество по сделанному ресурсу с целью его дальнейшей оптимизации, изменений и улучшения работы.

http://habrahabr.ru/post/172223/ - здесь можно прочитать про API

http://steamcommunity.com/dev - документация на английском

10 лет назад
threeKings
Марк 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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