Добрый день, Для вебстудии нужны сотрудники. В частности, вебдизайнер (желательно, умеющий верстать свои макеты) и веб-программист (Javascript, PHP, HTML, CSS, SQL, фреймворк Bootstrap). Знание английского желательно. ...
Торговая площадка с использованием Steam Web Api.
Добрый день.
В данный момент существует замечательный сайт https://market.dota2.net/ необходимо сделать похожий ресурс только с некоторыми изменениями в плане интерфейса и функциональности.
Суть заключается в том, что на сайте люди друг другу продают вещи из игры, оплачивая это электронными деньгами. Они должны будут зачислится сначала на баланс пользователя на сайте, а после покупки списаться на баланс продавца.
Авторизация продавца на сайте, должна происходить через Steam Openid.
От Вас обязательное знание Steam Web Api.
За основу осуществления сделок и примеры работы сайта можно использовать еще несколько других, уже существующих и похожих на то, что нужно будет сделать, ресурсов:
Необходимо будет сделать на сайте Пополнения баланса и Вывода средств максимально возможными способами или оптимальным набором сервисов - PayPal, Visa, Master Card, WebMoney, Qiwi, Яндекс деньги.
По поводу дизайна самого сайта выше были указаны живые примеры работающих площадок с которых и будет браться его основа, кроме того это будет обговариваться при личной беседе, так же как и то что необходимо поменять, добавить и изменить.
Кроме того у нас полная настроенность на не разовый заказ, а на продолжительное сотрудничество по сделанному ресурсу с целью его дальнейшей оптимизации, изменений и улучшения работы.
http://habrahabr.ru/post/172223/ - здесь можно прочитать про API
http://steamcommunity.com/dev - документация на английском
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