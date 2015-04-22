Сотрудники для вебстудии / вебстудия-субподрядчик

Добрый день,

Для вебстудии нужны сотрудники. В частности, вебдизайнер (желательно, умеющий верстать свои макеты) и веб-программист (Javascript, PHP, HTML, CSS, SQL, фреймворк Bootstrap).

Знание английского желательно.

Работа сдельная, по заранее оговоренным гонорарам. В предложениях указывайте опыт работы в вашей области, ссылку на примеры ваших работ.

Также приглашаются к сотрудничеству уже сформированные коллективы в качестве субподрядчиков. Ссылки на примеры работ обязательны.