Сотрудники для вебстудии / вебстудия-субподрядчик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт54 заявки918 просмотров

Добрый день,

Для вебстудии нужны сотрудники. В частности, вебдизайнер (желательно, умеющий верстать свои макеты) и веб-программист (Javascript, PHP, HTML, CSS, SQL, фреймворк Bootstrap).

Знание английского желательно.

Работа сдельная, по заранее оговоренным гонорарам. В предложениях указывайте опыт работы в вашей области, ссылку на примеры ваших работ.

Также приглашаются к сотрудничеству уже сформированные коллективы в качестве субподрядчиков. Ссылки на примеры работ обязательны.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptPHPSQL
10 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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