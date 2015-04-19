Бриф на создание сайта 1. Сайт называется: Доставка туристов в аэропорта г. Кемерово и Толмачево (Новосибирск) 2. Ответственное лицо: Александр 3. Желаемый срок сдачи проекта 01 мая 2015г. 4. Хостинга на ...
Создание сайта с фирменным стилем под ключ
Для компании занимающейся ИТ Аутсорсингом необходимо придумать маркетинговое название, разработать логотип, фирменный стиль и сделать сайт.
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