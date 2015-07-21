Сайт услуг

Дизайн должен быть современным, адаптивным под любое устройство, возможно в стиле лендинг пейдж, с хорошо прорисованными элементами и высоким юзабилити, сайт должен грузиться быстро. Рассчитываю на опыт и консерватизм дизайнера, т.к. четкого представления реализиции пока не имею в голове, но общую картину могу описать в скайпе. Итог нашего сотрудничества , это дизайн сайта и дизайн его подстраниц (в моем понимании шаблонный дизайн подстраниц, и наполнение индивидуальными элементами товара данной странице, т.е. если речь идет о ноутбуке то страница с картинками на эту тему, если речь идет о телефоне то страница с картинками и элементами на тему телефона)

После ваша верстка, надежная и быстрая cms и наполнение копирайтом.

Оплата постфактум на карту сбербанка или яндекс деньги

ПИСАТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ