Всем доброго времени суток. Нужно написать сайт, социальной сети на одном из готовых движков, или с нуля, не принципиально. С дополнительными функциями: - Что то вроде доски объявлений, для обмена предметами ...
Сайт услуг
Дизайн должен быть современным, адаптивным под любое устройство, возможно в стиле лендинг пейдж, с хорошо прорисованными элементами и высоким юзабилити, сайт должен грузиться быстро. Рассчитываю на опыт и консерватизм дизайнера, т.к. четкого представления реализиции пока не имею в голове, но общую картину могу описать в скайпе. Итог нашего сотрудничества , это дизайн сайта и дизайн его подстраниц (в моем понимании шаблонный дизайн подстраниц, и наполнение индивидуальными элементами товара данной странице, т.е. если речь идет о ноутбуке то страница с картинками на эту тему, если речь идет о телефоне то страница с картинками и элементами на тему телефона)
После ваша верстка, надежная и быстрая cms и наполнение копирайтом.
Оплата постфактум на карту сбербанка или яндекс деньги
ПИСАТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Выбранный исполнитель
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