Сайт услуг

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Завершен6 заявок221 просмотр

Дизайн должен быть современным, адаптивным под любое устройство, возможно в стиле лендинг пейдж, с хорошо прорисованными элементами и высоким юзабилити, сайт должен грузиться быстро. Рассчитываю на опыт и консерватизм дизайнера, т.к. четкого представления реализиции пока не имею в голове, но общую картину могу описать в скайпе. Итог нашего сотрудничества , это дизайн сайта и дизайн его подстраниц (в моем понимании шаблонный дизайн подстраниц, и наполнение индивидуальными элементами товара данной странице, т.е. если речь идет о ноутбуке то страница с картинками на эту тему, если речь идет о телефоне то страница с картинками и элементами на тему телефона)

После ваша верстка, надежная и быстрая cms и наполнение копирайтом.

Оплата постфактум на карту сбербанка или яндекс деньги

ПИСАТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ

10 лет назад
alix
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$450
20 дней
Продуктивность, конкретика и качество исполнения понравились. Нужно было с минимальными вопросами выполнить задачу, что и сделано.
Спасибо Александру за интересный проект и приятное, плодотворное сотрудничество. Оплата своевременно, все доработки были оплачены, всегда на связи, всегда полноценное участие в проекте. С удовольствием продолжаю дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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