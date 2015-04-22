Сайт-каталог на друпале

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок146 просмотров

Нужно сделать простой сайт-каталог продукции на друпале. Очень похожий аналог: www.info-global.pl

Структура такая:

1. Продукция – каталог продукции.

1.1. Продукция разделятеся по категориям. Страница категории – страница со списком находящихся в ней товаров.

2.2. Для каждого продукта указывается следующая информация: картинка, текстовое описание, фотографии.

2. Техническая информация – список справочных страниц (типа: документация). Для каждой страницы есть возможность прикреплять файлы.

3. Новости – список новостей. Количество новостей не ограничено, страница со списком генерируется автоматически.

4. Обычные страницы (текстовые страницы типа: о нас, контакты, упаковка, качество).

Сайт многоязычный (тайваньский, английский, русский). В каждом языке может быть своё главное меню (например, Новости будут только на русском), в остальном всё идентично.

Дизайн-макет предоставим.

Наполним каталог мы сами.

Дальнейший разговор возможен ТОЛЬКО с тем, кто укажет разбег цены.

10 лет назад
i1group
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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