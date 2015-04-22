Структура сайта : • Раздел главная страница - здесь отражаются анонсово все страницы сайта • Раздел «1» представляющий собой платный каталог обучающих видео. Раздел включает: o Общую страницу всего ...
Сайт-каталог на друпале
Нужно сделать простой сайт-каталог продукции на друпале. Очень похожий аналог: www.info-global.pl
Структура такая:
1. Продукция – каталог продукции.
1.1. Продукция разделятеся по категориям. Страница категории – страница со списком находящихся в ней товаров.
2.2. Для каждого продукта указывается следующая информация: картинка, текстовое описание, фотографии.
2. Техническая информация – список справочных страниц (типа: документация). Для каждой страницы есть возможность прикреплять файлы.
3. Новости – список новостей. Количество новостей не ограничено, страница со списком генерируется автоматически.
4. Обычные страницы (текстовые страницы типа: о нас, контакты, упаковка, качество).
Сайт многоязычный (тайваньский, английский, русский). В каждом языке может быть своё главное меню (например, Новости будут только на русском), в остальном всё идентично.
Дизайн-макет предоставим.
Наполним каталог мы сами.
Дальнейший разговор возможен ТОЛЬКО с тем, кто укажет разбег цены.
Заявки фрилансеров
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