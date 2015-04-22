Создание сайта на основе старого по готовому шаблону. WP

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки129 просмотров

Создание проекта: Евгений (см. информацию аккаунта)

Необходимо на сайте переустановить админку и сменить дизайн на готовый шаблон.

Более подробная информация в прикрепленном файле.

Работа без предоплаты!

Сразу прошу оценить сроки!

В скайп стучаться не нужно) Я сам напишу исполнителю! Спасибо!

WordPress
10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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