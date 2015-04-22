Создание сайта велостудии

Добрый день!

На главной странице необходимо создать интерактивное меню по выбору велосипеда (3 модели) с возможностью изменения цвета рамы и вилки, багажника и крыльев (выбор из палитры), руля (2цв), ободов (палитра), шин (2-3 цвета),сиденья (2-4 цвета).

Ниже следуют технические характеристики выбираемого велосипеда, описание.

Справа расчет стоимости с формой захвата.

Далее карточки товаров (аксессуаров) которыми можно дополнять велосипед с возможностью добавления к стоимости велосипеда.

Формирование заказа велосипеда (корзина) с выбранными аксессуарами и возможностью распечатки (PDF) дизайн макета велосипеда с описанием и прилагаемыми аксессуарами (Заказ).

Дизайн наш, предоставим макет и все необходимые картинки в нужных форматах.

Жду стоимость и срок. Бюджет 9000р.

Присылайте сроки, не больше недели