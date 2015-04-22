Первый сайт - septico.ru Аналогичный по содержанию, другие контакты, картинки, другая цветовая гамма. Чат (site heart) не нужен Второй - http://хорошие-колодцы.рф/ Другие картинки, цветовая гамма и т ...
Сайт - аналог
Аналог brobox.ru
CMS значения не имеет. Сайт адаптирован под ширину экрана и для мобильных устройств
Смена дизайна, цветовой гаммы и картинок.
Главная страница.
Устраивает в аналогичном виде, хочется еще ниже системы комментариев, вывести блоки последних публикаций в инстаграмме (определенног опользователя), например в ряд 4 фотки с кнопкой перехода, "увидеть больше", т.е. перейти.
https://brobox.ru/club/ - аналогично, но с фиксированной шириной окна, а то у них на сайте каша из за разных размеров фотографий. Либо зумировать фотографии, либо как-то решать воросы с разной длиной\шириной фотографии.
Хотим добавить пару пунктов меню в горизонтальное главное меню. Информационные странички, в них просто текст и фотографии.
Хочется иметь возможность платить через ПБ 24 и с виза\мастеркард карты (https://www.liqpay.com/ например)
В личном кабинете клиента есть реферальная система ссылок через социальные сети. Ее хочется видеть на нашем сайте также примерно в таком же виде.
Что хочется видеть со стороны админ.панели. Кроме возможности редактирования текста и цен на боксы, хочется уметь сегментировать клиентов по городу заказа, по собака\кот, по породе собаки, по дате заказа, по дням рождения собак.
В зависимости от стоимости - было бы неплохо предусмотреть отправку смс через админ панель или иным способом. При оплате товара с информацией о дате отправки и после отправки (при вбитии номера декларации в свойства заказа или пользователя...)
Пишите цены, задавайте вопросы...
Отдам преимущество исполнителю из Украины.
Заявки фрилансеров
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