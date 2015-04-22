Сайт - аналог

Аналог brobox.ru

CMS значения не имеет. Сайт адаптирован под ширину экрана и для мобильных устройств

Смена дизайна, цветовой гаммы и картинок.

Главная страница.

Устраивает в аналогичном виде, хочется еще ниже системы комментариев, вывести блоки последних публикаций в инстаграмме (определенног опользователя), например в ряд 4 фотки с кнопкой перехода, "увидеть больше", т.е. перейти.

https://brobox.ru/club/ - аналогично, но с фиксированной шириной окна, а то у них на сайте каша из за разных размеров фотографий. Либо зумировать фотографии, либо как-то решать воросы с разной длиной\шириной фотографии.

Хотим добавить пару пунктов меню в горизонтальное главное меню. Информационные странички, в них просто текст и фотографии.

Хочется иметь возможность платить через ПБ 24 и с виза\мастеркард карты (https://www.liqpay.com/ например)

В личном кабинете клиента есть реферальная система ссылок через социальные сети. Ее хочется видеть на нашем сайте также примерно в таком же виде.

Что хочется видеть со стороны админ.панели. Кроме возможности редактирования текста и цен на боксы, хочется уметь сегментировать клиентов по городу заказа, по собака\кот, по породе собаки, по дате заказа, по дням рождения собак.

В зависимости от стоимости - было бы неплохо предусмотреть отправку смс через админ панель или иным способом. При оплате товара с информацией о дате отправки и после отправки (при вбитии номера декларации в свойства заказа или пользователя...)

Пишите цены, задавайте вопросы...

Отдам преимущество исполнителю из Украины.