Сделать аналоги (переделать) 2 Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок204 просмотра

Первый сайт - septico.ru Аналогичный по содержанию, другие контакты, картинки, другая цветовая гамма.

Чат (site heart) не нужен

Второй - http://хорошие-колодцы.рф/ Другие картинки, цветовая гамма и т д Добавить табличку стоимостей отсюда - http://kopka-kolodcev.ru/

Пишите цены и сроки. Без цен в заявке не тратьте свое драгоценное время.

10 лет назад
kpidoctor
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nv83
41 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Доверил Виктории создание 2-х Landing Page. Специальных требований не было, сверхдизайна не требовалось, но и цена Викой была предложена более чем приемлемая. Было тяжело выбрать именно ВИку, потому что у нее не было положительных отзывов на веблансере, но я не прогадал. Работа оказалась выполнена на 5+, точно в срок вышла на связь и сбросила макеты. Поправки не делали вообще. Очень рекомендую! Давайте поможем хорошему исполнителю получить отзывы, дайте ей шанс!
Работой с Сергеем полностью довольна. Все прошло отлично. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

nv83
41 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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