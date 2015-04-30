Сделать аналоги (переделать) 2 Landing Page

Доверил Виктории создание 2-х Landing Page. Специальных требований не было, сверхдизайна не требовалось, но и цена Викой была предложена более чем приемлемая. Было тяжело выбрать именно ВИку, потому что у нее не было положительных отзывов на веблансере, но я не прогадал. Работа оказалась выполнена на 5+, точно в срок вышла на связь и сбросила макеты. Поправки не делали вообще. Очень рекомендую! Давайте поможем хорошему исполнителю получить отзывы, дайте ей шанс!