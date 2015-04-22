Тематика сайта недвижимости-гостиницы, с возможностью дороботки

1. Есть работающий сайт выполненный на друпале - фактически перестал устраивать из-за своей кривизны.

2. Необходимо переработать его или сделать сайт на новой платформе.

3. Функционал (писать буду "криво" т.к. разбираюсь во всём не очень)

- а. у сайта раздел по каждому региону, нужна геолокация (чел. смотрит с Москвы попадает в раздел Москвы, с Спб в раздел СПб и т.д. с возможностью изменения/выбора региона)

- б. объекты (недвижимость) с привязкой к картам яндекс И гугл.

- в. подкатегории - типа квартиры на сутки и квартиры на длительный срок

- г. должен быть разработан СОВРЕМЕННЫЙ дизайн.

- д. привязка к соцсетям.

- е. возможность добавлять материалы человеку со средними знаниями.

- е. ну и там много всего интересного......

цены не знаю, готов общаться, прекрасно понимаю что синоним слова "подешевле" это "похуже"!

Мой сайт - doma62.ru

80% желаемого функционала sutochno.ru