Первый сайт - septico.ru Аналогичный по содержанию, другие контакты, картинки, другая цветовая гамма. Чат (site heart) не нужен Второй - http://хорошие-колодцы.рф/ Другие картинки, цветовая гамма и т ...
Тематика сайта недвижимости-гостиницы, с возможностью дороботки
1. Есть работающий сайт выполненный на друпале - фактически перестал устраивать из-за своей кривизны.
2. Необходимо переработать его или сделать сайт на новой платформе.
3. Функционал (писать буду "криво" т.к. разбираюсь во всём не очень)
- а. у сайта раздел по каждому региону, нужна геолокация (чел. смотрит с Москвы попадает в раздел Москвы, с Спб в раздел СПб и т.д. с возможностью изменения/выбора региона)
- б. объекты (недвижимость) с привязкой к картам яндекс И гугл.
- в. подкатегории - типа квартиры на сутки и квартиры на длительный срок
- г. должен быть разработан СОВРЕМЕННЫЙ дизайн.
- д. привязка к соцсетям.
- е. возможность добавлять материалы человеку со средними знаниями.
- е. ну и там много всего интересного......
цены не знаю, готов общаться, прекрасно понимаю что синоним слова "подешевле" это "похуже"!
Мой сайт - doma62.ru
80% желаемого функционала sutochno.ru
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