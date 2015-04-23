Создать тендерную площадку

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок220 просмотров

Добрый день, нужна тендерная площадка

- проверка электронной подписи исполнителя

- подача заявок

- торги с обновлением страницы

- возможно на основе http://cmsworks.ru/apps/freelance2 (если нет, то сообщите чья разработка)

Сообщите цену подобной работы под ключ, и примеры

Если можете выполнить часть работы - сообщите какую часть

Спасибо.

10 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров