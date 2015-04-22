Нужно сделать веб сайт на джумле или может вы что предложите, надо сделать дизайн, натянуть компонент JS job, настроить модули, рассказать поисковикам все, сделать мета теги, сайт должен быть ...
Сайт системного интегратора на WP
Нужно сделать сайт под ключ (за исключением наполнения).
1. найти подходящий бесплатный шаблон, 1 или 2 колонки (тематика: компания - системный интегратор);
2. установить на хостинг (хостинг есть, домен есть);
3. настроить меню (горизонтальное):
главная страница (лента новостей), продукты (выпадающее меню с 2-3 ссылками на статические страницы с описанием), поддержка (статика), вакансии (статика), контакты (статика).
4. разместить логотип компании / номер телефона и другие контакты.
5. установить плагин меняющий путь к админке.
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