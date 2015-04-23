Нужно сделать веб сайт на джумле или может вы что предложите, надо сделать дизайн, натянуть компонент JS job, настроить модули, рассказать поисковикам все, сделать мета теги, сайт должен быть ...
Требуется сайт для продажи бетона
Компания занимающаяся продажей бетона нуждается в создании простого сайта подходящего для продвижения через Яндекс директ и т.д. Нужны текст, дизайн и вёрстка.
Заявки фрилансеров
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