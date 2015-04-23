Требуется сайт для продажи бетона

  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок177 просмотров

Компания занимающаяся продажей бетона нуждается в создании простого сайта подходящего для продвижения через Яндекс директ и т.д. Нужны текст, дизайн и вёрстка.

10 лет назад
maxbahteev
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров