Сайт для продажи песка, щебня, вторичных строительных материалов

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Закрыт15 заявок169 просмотров

Компания занимающаяся продажей песка, щебня, вторичных матриалов нуждается в создании простого сайта подходящего для продвижения через Яндекс директ и т.д. Нужны текст, дизайн и вёрстка. Пишите, звоните в скайп или на телефон

10 лет назад
maxbahteev
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров