Нужно выполнить копию дизайна с другого сайта, натянуть на тему wp. Подробное описание в ТЗ Отдельным проектом будет разрабатываться мобильная версия сайта. Приоритет будет отдавать исполнителю данного проекта. ...
Разработать сайт leanding page
Разработать сайт leanding page на базе CMS .Тематика сайта ремонт помещений (офисы, квартиры) очень приветствуем исполнителей у которых есть опыт в данной тематеке. Это будет сайт на 6-7 блоков .
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