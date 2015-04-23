Разработать сайт leanding page

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Закрыт25 заявок216 просмотров

Разработать сайт leanding page на базе CMS .Тематика сайта ремонт помещений (офисы, квартиры) очень приветствуем исполнителей у которых есть опыт в данной тематеке. Это будет сайт на 6-7 блоков .

Слайд шоу главная

Иконки 10–12 шт

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10 лет назад
RORO
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров