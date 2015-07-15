Разработка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок192 просмотра

Нужно выполнить копию дизайна с другого сайта, натянуть на тему wp.

Подробное описание в ТЗ

Отдельным проектом будет разрабатываться мобильная версия сайта. Приоритет будет отдавать исполнителю данного проекта.

Рассматривать буду только предложения с ценой и сроками – весь функционал описан в ТЗ.

WordPress
10 лет назад
roma_voitik
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$350
17 дней
Все четко и согласно ТЗ. Во время работы всегда доступен для общения и обсуждения нюансов. Усложнение ТЗ не увеличило стоимость разработки. Только положительные эмоции от сотрудничества. При адекватной стоимости и хороших сроках выполнения работы.
Понравилось работать с Романом. Чёткая задача, оплата в срок, постоянная коммуникация, все замечания чёткие и по существу. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад