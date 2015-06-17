Сделать лендинг по химчистке авто

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен29 заявок339 просмотров

нужно сделать лендинг по химчистке машины, понравился вариант http://www.khimchistim.ru/

По сути можно его взять за основу, но ковры и прочее не надо, только химчистка машины.

Будут вопросы пишите.

Еще нужно будет лэндинг по полировке.

10 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zagid777
Азат 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$60
2 дня
Довольно оперативно и без лишних вопросов, рекомендую. Сделал 2 лендинга уже, третий в разработке
Хороший заказчик, все быстро оплачивал а самое главное четко поставленное ТЗ. Сделал два лендинга для него всем доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zagid777
Азат 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад