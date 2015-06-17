Сделать лендинг по химчистке авто

нужно сделать лендинг по химчистке машины, понравился вариант http://www.khimchistim.ru/

По сути можно его взять за основу, но ковры и прочее не надо, только химчистка машины.

Будут вопросы пишите.

Еще нужно будет лэндинг по полировке.