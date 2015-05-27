Создание сайта под книгу по самосовершенствованию

Сайт визитки цикла аудиокниги БРЛ. Техника материализации и реализации желаний. Уровень 1,2,3

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Год: 2012

Автор: Лымар Юрий

Жанр: Самосовершенствование

Издательство: Альфа Реклама

ISBN: 978-966-2477-82-5, 978-966-2477-83-2, 978-966-2477-91-7

Язык: Русский

Формат: PDF

Качество: Изначально компьютерное (eBook)

Количество страниц: 202, 245, 513

Описание: В первой книге излагаются основы техники материализации и реализации желаний. Изначально разъясняется природа трех основных положительных чувств и эмоций, которыми человек пользуется ежедневно - благодарность, радость и любовь.

Уникальные упражнения, которые позволяют использовать концентрированные потоки этих чувств и эмоций для материализации желаемого. В книге представлена система, которая раскладывает по полочкам механизм материализации и подробно разъясняет, как реализуются наши положительные желания и стремления, страхи и все те мысли, воплощения которых мы меньше всего хотим.

Приводятся основы техники перемещения сознания в будущее в момент, когда желаемое уже достигнуто и разъясняется механизм передачи информации и положительных эмоций из будущего, для того, чтобы читатель смог через интуицию и окружающие его знаки найти дорогу к воплощению желаемого.

Книга снабжена множеством практических примеров, рисунков и схем, благодаря которым читатель визуально может познакомиться с механизмом материализации и реализации желаний.

Краткая аннотация к 2-й книге цикла

"БРЛ. Техника материализации и реализации желаний. Уровень 2".

Вторая книга цикла дает более глубокое понимание описанных в первой книге эмоций, обучая читателя одновременному использованию всех трех положительных эмоций, рассказывает о том, что общего может быть у Солнца и человека, практикующего технику материализации. Также приведены очень интересные факты и сравнения энергетического влияния слов благодарности на нескольких языках и показаны результаты такого употребления на судьбах целого народа.

В книге также уделяется особое внимание на работу с техникой управления временем, и исследуются возможности человека, владеющего несколькими измерениями времени. Также, читателю преподносится картина того, как выглядит человеческое существо одновременно во всех точках времени его жизни и как можно работать с этими образами, притягивая положительные события и исправляя свое прошлое, одновременно воздействуя на будущее.

Из книги вы узнаете о том, как можно повлиять на свое прошлое и изменить настоящее и будущее, как от одной мысли или действия может поменяться ваше будущее и приводятся практические примеры работы с временем.

Также, вам будет не безынтересно узнать, что такое судьба, и как она может повлиять на исполнение желаний. Почему иногда тому, чего мы очень хотим, не суждено прийти к нам до тех пор, пока мы не перестанем этого хотеть? Автор приводит значительное количество практических рекомендаций о том, что же все-таки лучше притягивать - наличные, безналичные деньги или те объекты и предметы, которые вы хотели бы приобрести на притянутые деньги.

Для богатых людей отводится раздел о том, почему богатство является иногда величайшей преградой для достижения более высокого уровня техники материализации, на котором материальные предметы уже не играют никакой роли и даются рекомендации о том, как эту преграду преодолеть и как стать еще богаче и успешнее.

Целый раздел книги посвящен работе с доской желаний и объяснениям того, какова же разница между образом и мыслеобразом и как правильно скомбинировать доску желаний и мыслеобраз, чтобы реализовать желаемое в кратчайшие сроки.

Далеко не безразлично будет прочесть книгу для тех, кого больше всего беспокоит здоровье и у кого имеются значительные проблемы по восстановлению здоровья. В книге приведены уникальные методики применения техники БРЛ для исправления здоровья, включающие в себя работу с прошлым и будущим и притяжению здорового образа, который может поменять вашу жизнь за несколько месяцев и помочь обрести намного больше, чем материальное богатство.

В книге также приводится практический материал относительно использования техники БРЛ в критических ситуациях: как избегать возникновения этих ситуаций, как предвидеть и предчувствовать их приближение, и, конечно же, в случае наступления таких ситуаций, как действовать их, применяя техники материализации и техники управления временем.

Читателю будет очень интересно узнать, можно ли использовать технику материализации не только для себя, но и для своих близких и знакомых, а также познакомиться с тем, как работают такие виды влияния на других людей как наговоры, заговоры, сглазы, порчи и привороты и что общего в них с техникой материализации. Естественно, автор приводит действенные и практические методы выявления и защиты от подобных поползновений на вашу жизнь и судьбу.

Это и многое другое преподносится как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики. Множество рисунков, схем и наглядных примеров делают содержимое книги уникальным руководством для всех тех, кто хочет и желает поменять свою жизнь к лучшему.

Третья и последняя книга цикла БРЛ является самой объемной и насыщенной "информационной бомбой", которая направлена на уже подготовленного читателя и дает целый ряд утверждений, которые полностью переворачивают мировоззрение и жизнь ищущих.

В книге приводится уникальное упражнения "перстня", которое помогает читателю сильнейшим образом прокачать свои прошлые негативные поступки, совершенные не только в этой жизни, но и в прошлых воплощениях. Еще глубже объясняется природа перехвата мыслеобраза и даются полезные рекомендации.

Практические аспекты техники материализации помогут читателю посмотреть на искусство с другой стороны и научиться понимать и чувствовать, что несет в себе любая книга, фильм или любой другой носитель информации без прочтения или просмотра такой книги, фильма или носителя информации. Удивительные открытия совершит для себя читатель, познакомившись с тем, что же такое на самом деле Интернет и какие параллели можно увидеть в работе с Интернетом и техникой материализации.

Причинно-следственные связи, кармические узлы, роковые события и связь с техникой материализации – читатель узнает как те причины, которые были порождены давным-давно, могут влиять на нашу текущую жизнь и как эти причины найти, выявить и нейтрализовать.

В свете причинно-следственных связей и влияния на нашу жизнь затрагивается вопрос жизни и смерти, и того, чего можно добиться, пользуясь искусством управления временем и техникой материализации, чтобы глубже понять, что такое жизнь и смерть, как они взаимосвязаны и что ожидает нас всех в конце жизненного пути.

Эти и многие другие интереснейшие и увлекательные темы затронуты в третьей книге, и все те, кто готовы будут окунуться в увлекательный мир, который раздвигает рамки нашего восприятия и сознания и дает возможность заглянуть за пределы обычных пяти человеческих чувств, все это представлено вниманию читателя не только как информация к размышлению, но и как практические рекомендации и упражнения, способные изменить жизни многих людей, придать смысл жизни или начать новую удачную страницу в своей судьбе.